На сайте «АиФ» продолжается голосование за участниц «Мисс старшеклассница»

До 4 мая на сайте «АиФ-Прикамье» продолжается голосование за участниц конкурса «Мисс старшеклассница». Читатели могут выбрать победительницу в номинации «Мисс интернет».

Всего в конкурсе принимают участие 44 девушки. Не все из них прошли в финал по итогам двух полуфинальных состязаний, но каждая может участвовать и претендовать на победу в голосовании на сайте.

Каждый может проголосовать сразу за нескольких человек, но только один раз с одного компьютера.

Напомним, полуфиналы состоялись 1 и 8 апреля.