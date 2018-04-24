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На сайте «АиФ» продолжается голосование за участниц «Мисс старшеклассница»
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На сайте «АиФ» продолжается голосование за участниц «Мисс старшеклассница» 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
До 4 мая на сайте «АиФ-Прикамье» продолжается голосование за участниц конкурса «Мисс старшеклассница». Читатели могут выбрать победительницу в номинации «Мисс интернет».
Всего в конкурсе принимают участие 44 девушки. Не все из них прошли в финал по итогам двух полуфинальных состязаний, но каждая может участвовать и претендовать на победу в голосовании на сайте.
Каждый может проголосовать сразу за нескольких человек, но только один раз с одного компьютера.
Напомним, полуфиналы состоялись 1 и 8 апреля.
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