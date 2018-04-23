Россияне назвали размер идеальной зарплаты: 159 тысяч рублей

Другой опрос показал, что потребности жителей страны гораздо скромнее

Проведенный порталом Superjob социологический опрос показал, какая зарплата нужна среднему россиянину для счастья — это 159 тысяч рублей.

Опрос был проведен в апреле, в нем приняли участие 2500 граждан России . По мнению респондентов, человек может считаться бедным, если его доход составляет менее 18 тысяч рублей в месяц.

К богатым отнесли тех, чей ежемесячный доход превышает 447 тысяч рублей. Среднестатистическому россиянину для счастья нужна зарплата в 159 тысяч рублей — это на 14 процентов меньше, чем в августе

При этом порог бедности в Москве Санкт-Петербурге несколько выше — 22 тысячи рублей. Богатыми жители столиц считают тех, кто получает 566 и 511 тысяч рублей соответственно, а для счастья среднестатистическим москвичам и петербуржцам нужно по 212 и 166 тысяч рублей соответственно.

Отметим, что ранее исследовательский холдинг Ромир привел другие данные. Согласно им, среднестатистической российской семье из трех человек на «нормальную» жизнь нужно около 76 тысяч рублей.

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