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Россияне назвали размер идеальной зарплаты: 159 тысяч рублей
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Россияне назвали размер идеальной зарплаты: 159 тысяч рублей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Другой опрос показал, что потребности жителей страны гораздо скромнее
Проведенный порталом Superjob социологический опрос показал, какая зарплата нужна среднему россиянину для счастья — это 159 тысяч рублей.
Опрос был проведен в апреле, в нем приняли участие 2500 граждан России. По мнению респондентов, человек может считаться бедным, если его доход составляет менее 18 тысяч рублей в месяц.
К богатым отнесли тех, чей ежемесячный доход превышает 447 тысяч рублей. Среднестатистическому россиянину для счастья нужна зарплата в 159 тысяч рублей — это на 14 процентов меньше, чем в августе
При этом порог бедности в Москве и Санкт-Петербурге несколько выше — 22 тысячи рублей. Богатыми жители столиц считают тех, кто получает 566 и 511 тысяч рублей соответственно, а для счастья среднестатистическим москвичам и петербуржцам нужно по 212 и 166 тысяч рублей соответственно.
Отметим, что ранее исследовательский холдинг Ромир привел другие данные. Согласно им, среднестатистической российской семье из трех человек на «нормальную» жизнь нужно около 76 тысяч рублей.
Также читайте в нашем материале: россиянам в 2018 году пообещали рекордный рост зарплат
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