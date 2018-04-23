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Опрос показал, сколько денег для счастья нужно россиянину
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Опрос показал, сколько денег для счастья нужно россиянину 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Для счастья россиянину необходимо зарабатывать 159 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром Superjob.
«Сегодня среднестатистическому россиянину нужно 159 тыс. рублей в месяц, что почти на 14% меньше, чем в августе 2017 года», — приводит сообщение газета «Известия».
Отмечается, что москвичам для счастья нужно зарабатывать 212 тыс. рублей в месяц, а жителям Петербурга — 166 тыс. рублей.
Опрос был проведён в апреле. В нём участвовали 2,5 тыс. россиян.
Согласно данным опроса, представленного в сентябре 2017 года, для счастья россиянам необходимо 184 тыс. рублей в месяц.
RT на русском: последние новости
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