Опрос показал, сколько денег для счастья нужно россиянину

Для счастья россиянину необходимо зарабатывать 159 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром Superjob.

«Сегодня среднестатистическому россиянину нужно 159 тыс. рублей в месяц, что почти на 14% меньше, чем в августе 2017 года», — приводит сообщение газета «Известия»

Отмечается, что москвичам для счастья нужно зарабатывать 212 тыс. рублей в месяц, а жителям Петербурга — 166 тыс. рублей.

Опрос был проведён в апреле. В нём участвовали 2,5 тыс. россиян.

Согласно данным опроса, представленного в сентябре 2017 года, для счастья россиянам необходимо 184 тыс. рублей в месяц.