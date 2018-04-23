Ещё
ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян получали медпомощь по ОМС хотя бы раз в жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян получали медпомощь по ОМС хотя бы раз в жизни 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян — около 90% опрошенных — получали медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) хотя бы раз в жизни, сообщил в понедельник руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.
"Эта цифра достаточно устойчивая
89%, почти 90%, как мы говорим подавляющее большинство так или иначе имеют этот опыт", — сказал Родин.
При этом он отметил, что «из них около 50% россиян получали медицинские услуги по полису ОМС за последний год».
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен по заказу ЦСП «Платформа» 11 апреля 2018 года. В ходе интервью были опрошены 1 тыс. россиян от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.
ТАСС: последние новости
Госдеп: США не отказываются от урегулирования в Сирии дипломатическим путем Минкавказ: почти половина россиян оценивают ситуацию на Северном Кавказе положительно ВЦИОМ: большинство россиян недовольны ремейками на классику советского кино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57441
У россиян снова попросят денег138
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»193
Модель Playboy обокрали в Подмосковье21
По секрету: Как зарабатывают на менструациях14
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение