ВЦИОМ: подавляющее большинство россиян получали медпомощь по ОМС хотя бы раз в жизни

Кирилл Родин. МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Подавляющее большинство россиян — около 90% опрошенных — получали медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) хотя бы раз в жизни, сообщил в понедельник руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий Всероссийского центра исследований общественного мнения ( ВЦИОМ

"Эта цифра достаточно устойчивая

89%, почти 90%, как мы говорим подавляющее большинство так или иначе имеют этот опыт", — сказал Родин.

При этом он отметил, что «из них около 50% россиян получали медицинские услуги по полису ОМС за последний год».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен по заказу ЦСП «Платформа» 11 апреля 2018 года. В ходе интервью были опрошены 1 тыс. россиян от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.