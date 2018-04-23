Ещё
С чем связана низкая смертность в Ингушетии и Чечне?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С чем связана низкая смертность в Ингушетии и Чечне? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Медики указывают в качестве причин низкой смертности особый климат Кавказа, здоровый образ жизни и рост качества жизни населения, однако некоторые демографы с этим объяснением не согласны.
Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян ещё семь лет назад предположил, что во время Всероссийской переписи населения 2010 года в кавказских республиках вели двойной учет, то есть учитывали человека по месту прописки и месту проживания. А поскольку число реальных смертей делится на статистическое население, то процент смертности получается ниже. «Моё мнение не изменилось, перекосы переписи может исправить следующая Всероссийская перепись населения, а она пройдёт только в 2020 году».
По данным Минздрава, в Ингушетии в 2017 году зафиксировано 3,2 смерти на 1 тысячу населения, в Чечне — 4,6. На третьем месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, а на четвёртом — Дагестан.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставропольский край – в тройке лучших для отдыха на майские праздники На Ставрополье большинство родителей - за пятидневную учебную неделю ВТБ завершил присоединение ВТБ24
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег150
Индия лишила Россию Су-57439
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»182
Модель Playboy обокрали в Подмосковье21
Москва назвала цель ударов по Сирии23
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение