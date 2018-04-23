С чем связана низкая смертность в Ингушетии и Чечне?

Медики указывают в качестве причин низкой смертности особый климат Кавказа, здоровый образ жизни и рост качества жизни населения, однако некоторые демографы с этим объяснением не согласны. Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян ещё семь лет назад предположил, что во время Всероссийской переписи населения 2010 года в кавказских республиках вели двойной учет, то есть учитывали человека по месту прописки и месту проживания. А поскольку число реальных смертей делится на статистическое население, то процент смертности получается ниже. «Моё мнение не изменилось, перекосы переписи может исправить следующая Всероссийская перепись населения, а она пройдёт только в 2020 году». По данным Минздрава, в Ингушетии в 2017 году зафиксировано 3,2 смерти на 1 тысячу населения, в Чечне — 4,6. На третьем месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ , а на четвёртом — Дагестан