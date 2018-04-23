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Около 40% россиян считают необходимым введение личной ответственности врача за качество лечения
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Около 40% россиян считают необходимым введение личной ответственности врача за качество лечения 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам сообщил руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин со ссылкой данные исследования, посвященного теме функционирования ОМС.
«В числе мер по улучшению качества медицинских услуг граждане, прежде всего, отмечают решения финансового характера. Так, 43% опрошенных отмечают формирование заработной платы врача, исходя из качества его работы, а также 30% — финансирование медучреждений в зависимости от качества предоставляемых услуг. Рейтингование медицинских учреждений по качеству предоставляемых услуг как одну из мер считают возможным 18% опрошенных. По мнению 42% опрошенных, положительно на качестве медицинских услуг может также сказаться усиление контроля за профессиональным уровнем врачей, 41% россиян предлагают в качестве мер введение персональной ответственности руководителей медучреждений и врача за качество лечения, 38% опрошенных — усиление контроля со стороны государственных органов», — сказал К. Родин.
Он уточнил, что 60% россиян, что оценки качества работы, число обращений и количество жалоб пациентов должны учитываться при принятии решений о финансировании государственных медицинских учреждений.
«Наиболее актуальными вопросами в сфере здравоохранения, по мнению респондентов, являются повышение оснащенности поликлиник современным оборудованием — 57%, а также квалификации врачей, контроль за профессиональным уровнем специалистов — 50% опрошенных, расширение возможностей для профилактики, диагностики болезней на ранних стадиях — 49%, развитие систем информирования о беплатных медицинских услугах — 25%», — добавил К. Родин.
Опрос был проведен 11 апреля 2018 г. по телефону среди 1 тыс. россиян старше 18 лет.
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