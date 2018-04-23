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ВЦИОМ: Более 40% россиян мало спят, 32% плохо следят за своим питанием
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ВЦИОМ: Более 40% россиян мало спят, 32% плохо следят за своим питанием 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Большинство россиян (80%) осознают необходимость следить за своим здоровьем, однако более 40% мало спят и практически не занимаются спортом. Об этом журналистам сообщил руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин со ссылкой данные исследования, посвященного теме функционирования ОМС.
«Большинство россиян (80%) осознают необходимость следить за своим здоровьем — тщательно это делают 12%, стараются, но не всегда получается — 68%, а 19% уделяют своему здоровью мало внимания. Здорового образа жизни придерживается далеко не каждый: 46% занимаются физкультурой реже одного раза в неделю или не занимаются совсем, 43% и 41% соответственно мало спят или не находят времени на отдых, 32% мало следят за своим питанием», — сказал К. Родин.
Он также добавил, что 50% не всегда обращаются к врачу при болезни, а занимаются самолечением, 37% редко проходят профилактические осмотры и диспансеризацию.
Опрос был проведен 11 апреля 2018 г. по телефону среди 1 тыс. россиян старше 18 лет.
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