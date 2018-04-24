Эксперты подсчитали «свободные деньги» россиян

В марте количество «свободных денег» у россиян выросло на 7,4% по сравнению с февралём, достигнув отметки в 20,2 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». В целом в 2018 году средний объём «свободных средств» соотечественников продолжает оставаться рекордно высоким — на отметке в 19,5 тысяч рублей по итогам первого квартала. Для сравнения, в марте 2017 года этот показатель составлял 15,5 тысяч рублей, а годом ранее — всего 13,4 тысяч. Индекс свободных денег — это разница между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги.