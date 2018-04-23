Разговоры о деньгах: почему мы их стесняемся

Казалось бы, не осталось больше тем, которые нельзя обсуждать в современном обществе. Привычные границы личной жизни человека размываются, в социальных сетях мы делимся с незнакомцами всем, что происходит в нашей жизни. Однако только речь заходит о деньгах — и всем сразу становится неловко.

Без особой необходимости мы предпочитаем не рассказывать посторонним о своём финансовом положении. По результатам исследования рекрутингового портала Superjob, больше половины россиян скрывают своё финансовое положение от всех, кроме родных и близких. 17% опрошенных не рассказывают о своих доходах даже родителям и супругам. Только 27% могут спокойно раскрыть уровень зарплаты своим друзьям, а абсолютно комфортно и открыто говорят о ней только 12% респондентов.

Привычка не говорить о деньгах пришла в Россию с Запада. Европейцы предпочитают не распространяться об уровне своих доходов по тем же причинам, по которым не обсуждают со знакомыми семейное положение, ориентацию, политические и религиозные взгляды: «Судите обо мне по общению со мной, а не по размеру моего кошелька». Так люди остаются уверенными, что их мнение будет услышано независимо от того, сколько денег они получают за проделанную работу.

Удивительно, но ещё 30-40 лет россияне не понимали своих европейских соседей и открыто говорили о своих финансах. Система оплаты труда в Советском Союзе была достаточно открытой и прозрачной, а уровень заработка зависел от того, насколько сложной и уважаемой работой занимался человек. О подработках и «халтурах», конечно, помалкивали, но факт остаётся фактом: зарплату не скрывали, а финансовое положение семьи было заметным по вещам, которыми они пользовались.

Со смягчением отношений с капиталистическим миром за железный занавес стали проникать западные привычки, в том числе — и тайна личных доходов. Некоторые работодатели перенимали зарубежные традиции и применяли их в своих коллективах. Но привычка скрывать доходы окончательно устоялась с развалом СССР. Грянули девяностые, и стаж работы и квалификация перестали быть определяющими финансового благополучия. Теперь важным стало умение придумать, где «добыть деньги». Люди, имевшие в СССР стабильный заработок и не рвавшиеся за дополнительными доходами, оказались за бортом с зарплатой, которой едва хватало, чтобы свести концы с концами. Советский союз исчез, но установка «хорошо работаешь — много получаешь» — осталась.

С тех пор многое изменилось, но привычка не говорить о деньгах уже закрепилась в общественном сознании. Современные россияне считают финансовое положение «личным делом человека» и предпочитают не затрагивать эту тему в разговорах. Кто-то открыто признаёт, что уровень зарплаты настолько низкий, что разговоры о ней вызывают у них только негативные эмоции. Многие считают интерес к чужим деньгам «нездоровым любопытством» и боятся, что услышат насмешки или, напротив, вызовут зависть.

Почему мы на самом деле не говорим о деньгах?

— Мы боимся, что нас станут оценивать по размеру нашего кошелька. Люди с низким уровнем доходов или с большой и сложной кредитной историей опасаются, что их сочтут «нищебродами» и прекратят всякие контакты. Те, кого в целом устраивает их финансовое положение, боятся, что друзья сочтут их богачами и станут намекать на дорогие подарки или просить деньги в долг и оттягивать его возвращение.

— Нам страшно вдруг обнаружить, что мы богаче или беднее, чем нам казалось. Обсуждая эту тему с друзьями или близкими и сравнивая финансы, мы можем выяснить, что их достаток намного выше или ниже нашего.

— Мы связываем достаток с умением продавать свои навыки и квалификацию. Считается, что умный человек всегда сможет использовать свои навыки для улучшения своего материального положения. Низкий уровень дохода будто сигналит о том, что человек не смог «продать» свои умения и теперь довольствуется тем, что есть.

— Несмотря на то, что деньги определяют и контролируют уровеь нашей жизни, уровень финансовой грамотности населения всё ещё достаточно низкий. Мы не контролируем свои доходы и расходы, делаем импульсивные покупки, а потом жалеем о деньгах, которые могли бы направить на что-то более полезное и необходимое.

— Распространение кредитов, займов и возможности покупок товаров в рассрочку — ещё один фактор, делающий разговоры о деньгах стыдными. Долги и необходимость их возвращения является признанием человека в том, что он не может обеспечить себе необходимый уровень дохода и контролировать уже имеющиеся у него финансы. По разным данным кредиты имеют от 20 до 50% граждан России.

Какими бы ни были причины, делающие разговоры о деньгах такими неловкими, в их основе можно усмотреть две основных проблемы.

Неуверенность в себе или сомнения в своём окружении. Люди боятся прослыть бедняками или богачами и потерять привычный круг общения.

Зависимость самооценки от количества свободных денег. Достаточно большой процент россиян оценивает собственную значимость величиной своих доходов. При этом за чертой бедности живут около 15% от всего населения страны, а средняя зарплата в России составляет чуть больше 30 тысяч рублей. Такие условия оплаты труда вряд ли можно назвать благополучными для самореализации.

Вот и получается, что говорить о деньгах стало нетактичным. Как бы утопистам ни хотелось обратного, финансовое положение всё ещё определяет уровень жизни человека, его возможности самореализации и доступ к желаниям и мечтам.

Важно помнить, что уровень доходов в современном мире зависит от множества факторов, и кому-то порой просто везёт больше, чем другим. Каков бы ни был заработок человека, не стоит оценивать его личность и благополучие по толщине его кошелька.

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