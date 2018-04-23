Многодетные семьи на получают положенные им льготы 

Значительная доля многодетных семей не получают льготы, на которые имеют право, выяснилось в ходе опроса, проведенного Общественной палатой, сообщают «Известия». В частности, только 54% сообщили, что их дети завтракают и обедают в школе бесплатно. Правом льготного проезда на городском транспорте пользуются 34%. О праве на получения бесплатной школьной формы знают 19%, на посещение раз в месяц музеев и выставок — 17%, на бесплатные лекарства для детей до шести лет — 14,6%. Причиной является низкий уровень информированности граждан о положенных льготах и низкий уровень их доступности.