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Половина многодетных семей не используют положенные льготы
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Половина многодетных семей не используют положенные льготы 

Детстрана.ру 59 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Общественная палата России провела мониторинг, опросив 3 000 многодетных семей в 53 регионах страны, сообщает Интерфакс. Только у 54% респондентов дети бесплатно питаются в школе, у 34% — пользуются бесплатным проездом в транспорте, 19% — правом на бесплатную школьную форму. 30% многодетных семей не знают о возможности раз в месяц бесплатно посещать музеи и выставки, и 15% — о льготных лекарствах для детей до 6 лет. Самые большие трудности возникают именно с получением бесплатных медикаментов: об этом заявили 60% многодетных. 18% опрошенных считают, что всеми льготами от государства тяжело пользоваться.
Напоминаем, что с 1 мая вырастут детские пособия за счет повышения МРОТ.
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