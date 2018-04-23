Рейтинг правительства Японии опустился до 30 процентов 

Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun. Издание ссылается на данные соцопросов, которые провели на всей территории островного государства.
Примечательно, что уровень поддержки кабинета министров упал на 3 процента по сравнению с аналогичными показателями за прошлый месяц. При этом недовольных деятельностью нынешнего правительства во главе с премьером Синдзо Абэ стало больше на 2 процента (49%).
Причиной снижения популярности правительства в Японии послужили скандалы в министерстве финансов, генеральный секретарь которого на прошлой неделе был вынужден уйти в отставку после обвинений в домогательствах к журналисткам министерского пула.
Отметим, что японские граждане высказываются также за сложение полномочий главы финансового ведомства Таро Асо. Количество желающих отставки министра превысило 51 процент.