Роспотребнадзор назвал число россиян пострадавших от клещей

По данным Роспотребнадзора, около четырех тысяч человек обратились в медучреждения в 70 регионах России из-за укусов клещей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На 20 апреля в 70 субъектах России в медицинские организации обратились около четырех тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты проводят меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.

Ранее россиян предупредили о начале сезона активности клещей.