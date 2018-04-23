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Зарплаты бюджетников вырастут в этом году на 13-15 процентов
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Зарплаты бюджетников вырастут в этом году на 13-15 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
За год зарплаты в бюджетном секторе вырастут на 13-15 процентов, превысив инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитические материалы Банка России.
Произойдет повышение потому, что госструктуры будут активно выполнять майские указы президента по индексации зарплат бюджетникам. Сыграет свою роль и повышение с 1 мая минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума — до 11,1 тысячи рублей.
Будут повышать оплату труда своим сотрудникам и коммерческие организации. По мнению ЦБ, это связано с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников. Уже в январе в частном секторе зарплаты начали рости. В 2,2 раза в январе этого года по сравнению с январем 2017 года выросла отплата труда в нефтегазовой отрасли. В химической промышленности зарплаты увеличились на 14,1% процента, в автопроме — на 12,9 процента, в полиграфической деятельности — на 12,3 процента.
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