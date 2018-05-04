Роспотребнадзор в Подмосковье зафиксировал с начала сезона почти 500 случаев укусов клещей

Почти 500 случаев случаев укусов клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. По данным оперативного мониторинга на 3 мая 2018 г. в медицинские организации Московской области обратилось 483 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 115 детей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита. По состоянию на 3 мая против клещевого энцефалита вакцинированы 1 тыс. 82 человека, в том числе 267 детей.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.