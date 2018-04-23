Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укуса клещей россиян

По состоянию на 20 апреля в медицинские организации в 70 субъектах России обратилось порядка 4 тыс. человек, пострадавших от укуса клещей. Среди них 1591 ребенок, сообщает Роспотребнадзор

Ведомство начало проводить еженедельный мониторинг за нападениями клещей с 15 марта.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 20 апреля в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 4 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По состоянию на 20 апреля в рамках контроля за вакционопрофилактикой против клещевого энцефалита привито более 1 млн человек, отмечает ведомство.

Специалисты Роспотребнадзора в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий начали реализацию мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, которые передаются клещами. В частности, в ряде регионов проведены акарицидные обработки с осуществлением контроля качества и эффективности на площади более 6,5 га, в 2018 году планируется провести подобные обработки на площади 139 тыс. га.