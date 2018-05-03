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Число пострадавших от укусов клещей россиян превысило 10 тысяч
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Число пострадавших от укусов клещей россиян превысило 10 тысяч 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Роспотребнадзоре сообщили, что с 15 марта этого года из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились более 10 тыс. россиян. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.
"Согласно данным мониторинга в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями", — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего жителей России пострадало в Краснодарском, Ставропольском крае, Иркутской, Ростовской областях и в Крыму.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.
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