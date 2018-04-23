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Контролировать перепись свердловчан в 2020 году будет Высокинский
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Контролировать перепись свердловчан в 2020 году будет Высокинский 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории региона. Контролировать исполнение документа будет замглавы Среднего Урала Александр Высокинский, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
Всего в состав комиссии вошли 29 человек, включая главу регионального министерства экономики Александра Ковальчика и руководителя управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской области Елену Кутину.
Последняя Всероссийская перепись прошла в 2010 году. По ее итогам, РФ, в которой насчитали порядка 143 миллионов человек, опустилась с 7-го на 8-е место в рейтинге стран по численности населения.
Следующая перепись россиян запланирована на октябрь 2020 года.
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