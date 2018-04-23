В Венесуэле стартовала избирательная кампания 

Венесуэла скоро будет выбирать президента. В стране официально началась избирательная кампания. Для проведения агитации кандидаты на пост главы государства получат максимум четыре минуты в день на телевидении и не более пяти минут — на радио.
На высший государственный пост кроме действующего президента Николаса Мадуро претендуют самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.
Выборы состоятся 20 мая. Несколько государств уже заявили, что не признают итоги голосования, напоминает ТАСС. Предварительный опрос населения показал, что Мадуро готовы поддержать 52% избирателей.