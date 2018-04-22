Мышиная возня федеральных чиновников

Чиновничья рать нашей страны — более многочисленная, чем в СССР периода застоя — рассредоточена по различным ведомствам, коих уже не счесть. Одни из них постоянно на слуху и в новостях, о других вообще, кроме специалистов, мало кто слышал. Но есть одно, которое лишь периодически выходит из тени, но сразу оказывается в топе масс-медиа. Это — Центральная избирательная комиссия РФ , вотчина Эллы Панфиловой . Во время предвыборных кампаний новости из ЦИК расхватываются информагентствами и прочими СМИ как горячие пирожки. Но выборы проходят, и наступает тишина — до следующих…

Впрочем, после недавних выборов президента продолжают происходить весьма интересные события. Об одних уже сообщалось электорату. Например, ТАСС сообщил, что Центризбирком России учредил ведомственную медаль «За содействие в организации выборов», которой будут поощряться «граждане РФ , оказывающие содействие в решение задач, возложенных на ЦИК».

А ещё г-жа Панфилова пообещала, что «к следующим федеральным выборам в России появится обновленная, еще более современная избирательная система, у которой не будет аналогов в мире». Впрочем, впечатлительных читателей просим не волноваться — саму систему менять никто пока не собирается. Судя по подробностям, речь идёт лишь о техническом оснащении избирательных участков и технологии процесса голосования.

Приятно было узнать, что Элла Александровна на днях, 16 апреля, стала победителем конкурса «Менеджер года — 2017», организованного Международной академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России. Памфиловой вручили бронзовую статуэтку императрицы Екатерины Великой. Кроме того, главе ЦИК был вручен специальный приз «Экономической газеты».

Это, так сказать, видимая часть айсберга — сладкая и прилизанная, как сахарная голова. Но есть и невидимая широкой общественности, где в тиши кабинетов корпят чиновники разного уровня. О том и поговорим. Но сначала необходимое юридическое отступление.

Обширное законодательство о выборах содержит множество ограничений и запретов, для рассказа о которых нужно писать целую книгу. Поэтому ограничимся только одним — порядком публикации опросов общественного мнения, которые перед выборами становятся самым актуальным чтивом. Так, вот, в них редакции СМИ обязаны указывать необходимые реквизиты: (1) организацию, проводившую опрос, (2) время его проведения, (3) число опрошенных, (4) метод сбора информации, (5) регион, где проводился опрос, (6) точную формулировку вопроса, (7) статистическую оценку возможной погрешности, (8) кто заказал проведение опроса и (9) кто оплати его публикацию.

В принципе, это правильно — народ должен знать, насколько объективны результаты того или иного опроса, и кто заказывал «музыку». Однако, как у нас часто бывает, любую здравую вещь чиновник может довести до абсурда. Недаром говорят, что в России две беды — дураки и дороги, но коли дурака ещё и заставить богу молиться… Да, да, лоб расшибет, только не себе, а — вам!

А теперь зададимся вопросом: если в статье или новости говорится, что рейтинг кандидата вырос или упал на, скажем, на 3%, то это — серьёзное социологическое исследование, коим должен быть опрос общественного мнения, или просто информация к размышлению? Кстати, не всегда достоверная…

Впрочем, вернемся в чиновничьи кабинеты. 11 апреля (запомните дату!) управление Роскомнадзора редакцию «Свободной прессы» уведомило, что из ЦИК РФ к ним поступило письмо «по факту нарушения законодательства о выборах Президента … в части публикации статьи „Глава ВЦИОМ объяснил резкое падение рейтинга Путина“ с нарушением требований п. 2 ст. 47 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ». То есть в нашей новости (а не статье) не были указаны те самые реквизиты, о которых сказано выше. Мол, приходите 17 апреля, составим протокол, и — в суд.

Сразу оговорюсь: к управлению Роскомнадзора по ЦФО никаких претензий нет — им поручили, они исполнили. Но любопытно письмо Центризбиркома (копия имеется в распоряжении редакции) от 17 марта №05-27/9311. В частности, там говорится:

«…в редакции средств массовой информации ЦИК России направлены письма с предупреждением о необходимости неукоснительного соблюдения требований пункта 2 статьи 47 вышеуказанного Федерального закона. Вместе с тем средства массовой информации (перечислены названия 20-ти СМИ, включая «СП») повторно опубликовали результаты опросов общественного мнения в нарушение требований» того самого пункта.

Обратите внимание на дату, слова про предупреждения и «повторное» нарушение — это важно. Заявляем официально, и тому есть документальные подтверждения, до визита в управление Роскомнадзора наша редакция никаких «предупреждений» из ЦИК РФ не получала. Составление протокола перенесли на 20 апреля, а мы тем временем пошли на почту. И там вечером 17 апреля нам наконец-то вручили письмо из ЦИК. Оно оказалось датировано 15-м марта, а отправлено было 20 марта, т.е. уже после выборов президента.

Здесь необходимо ещё одно небольшое юридическое отступление. В той же 47-й статье закона о выборах президента есть и 3-й пункт, который запрещает публикацию опросов общественного мнения в течение пяти дней, предшествующих дню голосования и в этот самый день. То есть последним днём, когда было разрешено писать о рейтингах кандидатов, было 12 марта. Значит, весь пар Центризбиркома изначально направлялся в свисток.

Вот, теперь зададимся вопросом, с какой целью ЦИК занимается мышиной возней, имитируя кипучую деятельность? Какой смысл рассылать предупреждения о недопустимости предвыборных нарушений уже после выборов? Один из тамошних функционеров 17 марта (накануне дня голосования!) предписывает управлению Роскомнадзора «принять возможные меры реагирования в соответствии с компетенцией службы», упирая на повторное после предупреждения нарушение. Причем тогда, когда само «предупреждение» до сих пор даже не отправлено, а валяется в канцелярии ведомства. И это называется государственной службой? Впрочем, искать логику в действиях чиновников подчас бессмысленно. И ещё вопрос: если письмо, датированное 15 марта, было отправлено нам только 20-го, то интересно, когда отправили в Роскомнадзор письмо от 17 марта? Кстати, это была суббота…

Дотошный читатель ехидно поинтересуется, а было ли первое нарушение, о котором хоть и после шапочного разбора, но «предупредили»? И в чем именно чиновники усмотрели нарушение во второй раз? Скрывать ничего не будем.

В «предупреждении» от 15 марта (№05-27/8048) говорится о статье «Грудинин — российский Трамп, которого не любит Кремль», автор Исраэль Шамир — российско-израильский писатель, переводчик и публицист антисионистской направленности, проживающий в Швеции . Сама статья — сокращенный перевод с английского из зарубежного издания. В этой публикации от 19 февраля (!) действительно есть абзац следующего содержания:

«И, хотя официальная группа прогнозирования — ВЦИОМ — утверждает, что 70% избирателей проголосует за Путина и только 7% — за Грудинина, ощущение на земле совершенно иные. Имеется несколько сайтов, которые предоставляют людям выражать свои предпочтения путем «голосования». Самый большой из них, где из более 180000 проголосовавших 60% отдали предпочтение Грудинину и только 30% проголосовали за президента Путина. На других сайтах Грудинин получает что-то от 30 до 80 процентов голосов».

Есть ли здесь результаты опросов общественного мнения? Формально — да, хотя и весьма ограниченные. Но стоит обратить внимание на другое: в опубликованном тексте присутствуют две гиперссылки — на сайты ВЦИОМа и «Президент-РФ.ру». Тут уместно одно историческое отступление.

Год назад глава Роскомнадзора Александр Жаров организовал встречу с руководителями редакций федеральных изданий, где рассказал о позиции ведомства по поводу нарушений действующего законодательства. В частности, было разъяснено, что даже если на сайте сетевого СМИ и нет запрещенного контента, но таковой окажется на странице другого интернет-портала, на который у вас есть гиперссылка, то вы тоже будете нести ответственность. Мол, гиперссылка — это неотъемлемая часть опубликованного материала. Запомним это.

Теперь вернемся к переводной статье И. Шамира. Если пройти по ссылке на сайт ВЦИОМа, то там есть практически все требуемые реквизиты. Хотя ничего не сказано, кто заказал и оплатил опросы. Правда, можно подумать, что сей институт проделал всё по собственной инициативе и за свой счет. Похвально, но тогда почему бы об этом не упомянуть? Впрочем, на другой странице их сайта вы увидите ответ: «Большинство исследований, которые мы проводим, делаются на заказ, и полученные данные определенное время остаются собственностью заказчика»… Но так или иначе, коли гиперссылка — неотъемлемая часть статьи, то реквизиты опроса ВЦИОМа в ней есть.

С сайтом «Президент-РФ.ру» несколько сложнее. Считать ли простенькую «голосовалку» на каком-либо интернет-портале опросом общественного мнения? Тут суждения специалистов расходятся. Но если нет единой точки зрения, то все сомнения закон требует толковать в пользу обвиняемого. Правда, осмысление любых сомнений требует напряженной работы ума, а это не у всех получается…

Итак, с первым «нарушением» разобрались. А что со вторым? Тут вообще было бы очень смешно, если б не было так грустно. На сайте газеты «Ведомости» 7 марта появилась статья «Рейтинг Путина резко упал в крупных городах». Не станем её цитировать, из заголовка уже понятно, что цифр в тексте немало. Кстати, в ней тоже нет тех самых необходимых реквизитов, о которых так печется ЦИК, однако среди двадцатки «нарушителей» это издание не фигурирует.

Через несколько часов после этой публикации руководитель ВЦИОМ во всеуслышание опроверг сведения «Ведомостей», о чем тогда же, 7 марта, сообщили многие информационные агентства и другие СМИ, среди которых оказалась и «СП». В частности, в нашей заметке было сказано дословно следующее:

«Утверждения газеты «Ведомости» о том, что рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина упал в Москве Санкт— Петербурге более чем на 12 процентных пунктов, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров . По его словам, в Москве и Петербурге уровень поддержки Путина как кандидата в президенты на протяжении последних трех месяцев колеблется в коридоре 60−65 процентов. Вместе с тем Федоров признал, что за это время фиксировались как всплески (до 68 процентов), так и падения (до 57 процентов), но актуальный уровень поддержки составляет около 63 процентов».

То есть, по сути, речь не о результатах опросов, как таковых, а об аргументированном опровержении недостоверной или неправильно истолкованной информации. Выходит, «СП» вступилась — нет, не за действующего президента, а за истину — и за это теперь заплатит штраф. Во истину благими намерениями вымощена дорога в ад!

А теперь о смешном. В числе многих СМИ, опубликовавших заявление Федорова, одним из первых оказался и государственный ТАСС, который «уполномочен заявить», но в письме ЦИК его, разумеется, нет. Как говорил один киногерой, «кто ж его посадит, он же памятник!» Зато в том письме оказался «Коммерсант» — похоже, единственное издание, которое поместило под сообщением ВЦИОМа необходимые реквизиты. Чудно́!

И последнее (честно!) юридическое отступление. Кодекс об административных правонарушениях четко регламентирует, кто вправе привлекать к ответственности за тот или иной проступок. В частности, за нарушение порядка опубликования в СМИ материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, а равно нарушение в период избирательной кампании порядка обнародования указанных материалов в Интернете (ч.1 ст.5.5 КоАП РФ) протоколы вправе составлять как органы Роскомнадзора (п.58 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ), так и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса (ч.5 той же статьи).

Спрашивается, зачем ЦИК затеял волокиту с письмом в управление Роскомнадзора, коли мог всё сделать сам? Вопрос риторический, думаем, искушенный читатель догадался, что: виной всему лень и нежелание брать на себя ответственность в весьма щекотливом деле.

Итак, протокол составлен и штраф, судя по всему, неизбежен. Практика показывает, что суды первой и второй инстанций почти всегда соглашаются с протоколами федеральных ведомств, даже с самыми нелепыми. Субординация однако!..