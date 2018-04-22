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В последнюю рабочую неделю апреля россияне будут трудиться шесть дней
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В последнюю рабочую неделю апреля россияне будут трудиться шесть дней 

Газета.Ru 1 час назад
На следующей неделе россиян ждет рабочая суббота. «Шестидневка» обусловлена переносом выходных на праздничные дни, передает ФБА «Экономика сегодня».
Таким образом, граждане РФ отправятся трудиться 29 апреля, а, начиная с 29-го числа, будут отдыхать по 2 мая включительно (оно станет выходным за счет 7 января, которое в этом году пришлось на воскресенье). Первого числа месяца вся страна будет праздновать Всемирный день трудящихся.
Таким образом, первая рабочая неделя мая продлится для жителей России всего лишь два дня — в четверг и пятницу, 3 и 4 мая соответственно.
Стоит отметить, что продолжительных выходных в следующем месяце больше не предвидится. Так, в День Победы россияне будут отдыхать, однако уже на следующий день им придется выйти на работу. Что касается 8 мая, вторник останется обычным будним днем, при этом всех граждан отпустят домой на час раньше.
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