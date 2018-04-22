В последнюю рабочую неделю апреля россияне будут трудиться шесть дней 

На следующей неделе россиян ждет рабочая суббота. «Шестидневка» обусловлена переносом выходных на праздничные дни, передает ФБА «Экономика сегодня».
Таким образом, граждане РФ отправятся трудиться 29 апреля, а, начиная с 29-го числа, будут отдыхать по 2 мая включительно (оно станет выходным за счет 7 января, которое в этом году пришлось на воскресенье). Первого числа месяца вся страна будет праздновать Всемирный день трудящихся.
Таким образом, первая рабочая неделя мая продлится для жителей России всего лишь два дня — в четверг и пятницу, 3 и 4 мая соответственно.
Стоит отметить, что продолжительных выходных в следующем месяце больше не предвидится. Так, в День Победы россияне будут отдыхать, однако уже на следующий день им придется выйти на работу. Что касается 8 мая, вторник останется обычным будним днем, при этом всех граждан отпустят домой на час раньше.