В Парагвае пройдут всеобщие выборы

МЕХИКО , 22 апр — РИА Новости . Всеобщие выборы пройдут в воскресенье в Парагвае : как сообщают местные избирательные власти, парагвайцам предстоит избрать президента страны, 45 сенаторов, 80 депутатов, 17 губернаторов и 18 членов парламента Южноамериканского общего рынка (Меркосур).

Всего на пост главы государства претендуют 10 человек, однако только между двумя из них, как считают наблюдатели, развернется реальная борьба за президентский пост. Это Марио Абдо Бенитес от правящей правой партии «Колорадо» и Эфраин Алегре от оппозиционной Подлинной радикальной либеральной партии. Фаворитом перед выборами называли Абдо, за которого готовы были отдать голоса до 55% респондентов.

Абдо — сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. Новый президент избирается в одном туре и вступит в должность в августе 2018 года.