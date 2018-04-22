Ещё
В Парагвае пройдут всеобщие выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Парагвае пройдут всеобщие выборы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
МЕХИКО, 22 апр — РИА Новости. Всеобщие выборы пройдут в воскресенье в Парагвае: как сообщают местные избирательные власти, парагвайцам предстоит избрать президента страны, 45 сенаторов, 80 депутатов, 17 губернаторов и 18 членов парламента Южноамериканского общего рынка (Меркосур).
Всего на пост главы государства претендуют 10 человек, однако только между двумя из них, как считают наблюдатели, развернется реальная борьба за президентский пост. Это Марио Абдо Бенитес от правящей правой партии «Колорадо» и Эфраин Алегре от оппозиционной Подлинной радикальной либеральной партии. Фаворитом перед выборами называли Абдо, за которого готовы были отдать голоса до 55% респондентов.
Абдо — сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954-1989 годах. Новый президент избирается в одном туре и вступит в должность в августе 2018 года.
РИА Новости: последние новости
Доступностью бесплатного образования обеспокоены 60% россиян Социологи выяснили, в чем россияне видят причину снижения курса рубля Аналитик о "манипуляциях" Facebook и Google: многое зависит от самих людей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной43
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина156
В МВФ назвали главные угрозы мировой экономике5
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком13
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США211
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение