Куряне потратили на платные услуги почти 14 миллиардов рублей

Больше всего жители области платили за телекоммуникационные, транспортные услуги и услуги ЖКХ По данным Курскстата, в январе-марте 2018 года куряне потратили на платные услуги на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Около 40 процентов трат пришлось на коммунальные платежи, примерно по 14 процентов на бытовые и телекоммуникационные услуги, 12 процентов — на транспорт.

При этом почти половину всех платных услуг населению оказали юридические лица, треть — субъектами малого предпринимательства и примерно 16,5 процентов — индивидуальные предприниматели.