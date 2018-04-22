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Куряне потратили на платные услуги почти 14 миллиардов рублей
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Куряне потратили на платные услуги почти 14 миллиардов рублей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Больше всего жители области платили за телекоммуникационные, транспортные услуги и услуги ЖКХ  По данным Курскстата, в январе-марте 2018 года куряне потратили на платные услуги на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Около 40 процентов трат пришлось на коммунальные платежи, примерно по 14 процентов на бытовые и телекоммуникационные услуги, 12 процентов — на транспорт.
При этом почти половину всех платных услуг населению оказали юридические лица, треть — субъектами малого предпринимательства и примерно 16,5 процентов — индивидуальные предприниматели.
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