Исследование: фейковые данные делают банки уязвимыми

Большинство банков предпринимают недостаточные усилия для проверки достоверности и точности получаемых данных, что делает их уязвимыми перед фальшивыми инсайтами, следует из данных исследования компании Accenture. Финансовые организации продолжают работать с огромными массивами внешних неструктурированных данных, однако эксперты консалтинговой фирмы Accenture уверены, что как минимум половина клиентов компании предпринимают недостаточно усилий для их проверки. Девять из десяти опрошенных банкиров заявили, что они доверяют источникам, из которых получают свои данные. 11% респондентов полностью доверяют полученной информации и никогда ее не проверяют, 16% — пытаются проверять данные, но не уверены в качестве результата, 24% — проверяют все данные, но понимают, что они должно делать больше, чтобы повысить качестве проверок. Из результатов проведенного исследования также следует, что искусственный интеллект и блокчейн продолжают оставаться главными темами, интересующими финансистов. Если усреднять данные опроса, то можно отметить, что респонденты уверены, что блокчейн-системы будут внедрены в их организации через 2,6 года.

С полным текстом исследования вы можете ознакомиться по ссылке.