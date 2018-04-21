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Министр: Крым и Кубань могут полностью обеспечить россиян пляжным отдыхом
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Министр: Крым и Кубань могут полностью обеспечить россиян пляжным отдыхом 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Две пляжные территории России: Крым и Краснодарский край — могут полностью обеспечить потребности россиян в пляжном отдыхе и уже успешно конкурируют в цене с популярными зарубежными курортами, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"В России на 140 миллионов населения всего две пляжные курортные территории: Крым и Краснодарский край. Русский человек, если он отдыхает с семьей, в большинстве случаев все-таки стремится отдохнуть у моря. Потенциально мы готовы закрыть все потребности россиян в пляжном отдыхе ", — сказал Волченко РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
Он отметил, что в этом сезоне крымские отели и санатории успешно конкурируют в цене с популярными у россиян зарубежными курортами.
"В этом сезоне цены не только удалось удержать на прежнем уровне, но в ряде позиций снизить. Для Крыма это беспрецедентная история", — отметил Волченко.
Он добавил, что Крым конкурентоспособен в самом массовом сегменте — три-четыре звезды. Здесь, по его словам, большое количество предложений, они очень разные, и цены в данный момент приемлемые.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
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