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Роструд напомнил россиянам о предстоящей шестидневной рабочей неделе
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Роструд напомнил россиянам о предстоящей шестидневной рабочей неделе 

Интересант 1 час назад
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной, напоминает гражданам Федеральная служба по труду и занятости РФ.
В ведомстве подчеркнули, что трудовые будни граждан начнутся, как обычно с понедельника, 23 апреля, и будут продолжаться по субботу, 28 апреля, включительно.
«Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Роструда.
А после длинной рабочей недели россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю Праздника Весны и Труда — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно.
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