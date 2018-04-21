Роструд напомнил россиянам о предстоящей шестидневной рабочей неделе

В ведомстве подчеркнули, что трудовые будни граждан начнутся, как обычно с понедельника, 23 апреля, и будут продолжаться по субботу, 28 апреля, включительно.

«Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Роструда.

А после длинной рабочей недели россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю Праздника Весны и Труда — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно.