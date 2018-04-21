Улов рыбы в Псковской области пока на треть ниже уровня прошлого года 

В первом квартале 2018 года улов рыбы в Псковской области составил 140,5 тонн, об этом сообщает Псковстат. По данным ведомства, это на 32,1 процента ниже, чем в первом квартале прошлого года. При этом март оказался достаточно успешным месяцем в плане улова: показатели третьего месяца квартала — 82,5 тонны: это на 32,5 процента выше, чем в марте прошлого года и на 58,4 процента выше, чем в феврале 2018 года. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».