Снижения доверия к Путину объяснили санкциями, протестами против свалок и пожаром в Кемерове

Рейтинг доверия населения к Владимиру Путину после президентских выборов снизился. Такие данные привел ВЦИОМ . Если в конце марта главе государства доверяли 53,6% участников опросов, то в середине апреля — 48,4%. НСН поинтересовалась у политологов, с чем это связано.

Бывший советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев заверил, что так бывает после любых выборов.

«Выборная кампания — это всегда накал, это всегда мобилизация. Когда выборы проходят, обстановка разряжается. Люди начинают где-то скептично, где-то критично относиться к любому политику. Поэтому всегда есть определенное снижение». — пояснил он.

А глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин напомнил о негативном информационном фоне, который влияет на отношение россиян к политикам.

«Голосуя за того или иного кандидата с серьезными процентами, от 70 и выше, люди как бы делегируют кандидату некие свои ожидания о преобразованиях в стране и ждут мгновенных изменений. Но массовые преобразования в течение короткого времени не происходят. И наступает определенное разочарование. Плюс, наложились скандалы, которые происходили в Волоколамске , и трагедия Кемерова , и внешнеполитическая история — давление американцев, санкции, Сирия и то, что сейчас происходит с Telegram. Этот постоянный агрессивный фон, конечно, расстраивает людей, что сказывается на отношении к власти», — сказал он.

По мнению политолога, снижение доверия к Путину носит кратковременный характер.

«Думаю, после 7 мая, когда президент пройдет процедуру инаугурации и объявит об очередных майских указах, ситуация несколько поправится. По крайней мере, Песков о таких указах говорил, мы с интересом их ожидаем», — добавил он.

Напомним, на прошедших 18 марта выборах президента России Владимир Путин набрал 76,69% голосов.