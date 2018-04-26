Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций США

Потери немецких компаний от санкций, которые США ввели в отношении России , могут составить 1,5 миллиарда евро, говорится в докладе Российско-Германской внешнеторговой палаты (АНК).

Исследование подготовили на основе опроса 154 компаний из Германии , работающих на российском рынке. Так, уже к концу 2018 года экономический ущерб немецкого бизнеса будет измеряться сотнями миллионов евро, подсчитали эксперты АНК.

По данным опроса, 79 процентов фирм считают, что правительство Германии должно открыто критиковать новые санкции США и содействовать тому, чтобы немецкие компании и их представители не пострадали от них из-за бизнеса в России.

Несмотря на санкции, 70 процентов опрошенных планируют сохранить активность и инвестиции на прежнем уровне, только 10 процентов планируют сокращения. 20 процентов собираются увеличить активность и инвестиции в российский рынок.

Эммануэля Макрона. 26 апреля сообщалось, что Россия не спешит с ответом на санкции США в отношении алюминиевой компании «Русал» , поскольку надеется, что европейские лидеры смогут убедить Вашингтон еще больше смягчить ограничительные меры. В частности, речь идет о визите в США канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции

23 апреля США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в случае, если Олег Дерипаска утратит контроль над предприятием. Кроме того, юридическим и физическим лицам разрешили участвовать в сделках с «Русалом» и ее дочерними компаниями до 23 октября 2018 года. Ранее им предписывалось завершить все операции до 5 июня.