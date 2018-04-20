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«Активные граждане» района Братеево выберут дизайн единого читательского билета
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«Активные граждане» района Братеево выберут дизайн единого читательского билета 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Выбрать дизайн единого читательского билета теперь можно с помощью голосования, которое открылось на сайте «Активный гражданин» в четверг, 19 апреля.
Респондентам предстоит выбрать лучший из трех вариантов дизайна пластиковой карточки. Так, читательские билеты могут украсить иллюстрации из книжных полок, минималистические изображения книг или же стиль, в котором преобладает строгость и сдержанность.
Наиболее привлекательный вариант, по мнению жителей района Братеево, минималистичный — тот, что символизирует открытость и современность библиотек. За него свой голос отдали более 37% респондентов.
По мнению руководителя отдела маркетинга компании Foxcraft Никиты Рассоха, подобный минимализм придает дизайну привлекательный вид.
«На фоне всех работ хочу выделить второй вариант читательского билета. Минимализм в оформлении, пастельные тона и хороший читаемый шрифт делают дизайн интуитивно понятным и запоминающимся» — отметил он.
Свое мнение выразила и другая сторона — библиотекари и сотрудники читален.
— Конечно, и мы примем участие в голосовании. Эстетическая часть ведь немаловажна в нашей работе, — отметила заведующая библиотекой №150 Светлана Бурмистрова.
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