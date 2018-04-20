«Активные граждане» района Братеево выберут дизайн единого читательского билета

Выбрать дизайн единого читательского билета теперь можно с помощью голосования, которое открылось на сайте «Активный гражданин» в четверг, 19 апреля.

Респондентам предстоит выбрать лучший из трех вариантов дизайна пластиковой карточки. Так, читательские билеты могут украсить иллюстрации из книжных полок, минималистические изображения книг или же стиль, в котором преобладает строгость и сдержанность.

Наиболее привлекательный вариант, по мнению жителей района Братеево, минималистичный — тот, что символизирует открытость и современность библиотек. За него свой голос отдали более 37% респондентов.

По мнению руководителя отдела маркетинга компании Foxcraft Никиты Рассоха, подобный минимализм придает дизайну привлекательный вид.

«На фоне всех работ хочу выделить второй вариант читательского билета. Минимализм в оформлении, пастельные тона и хороший читаемый шрифт делают дизайн интуитивно понятным и запоминающимся» — отметил он.

Свое мнение выразила и другая сторона — библиотекари и сотрудники читален.