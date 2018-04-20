Численность населения Новгородской области постепенно сокращается

Эксперты Новгородстата обнаружили сокращение численности населения в Новгородской области . По их данным, на начало 2019 года в регионе будет проживать 605,1 тысяч человек, а к 2036 году это число снизится до 563,3 тысяч человек.

Предполагается, что численность населения снижается по причине естественной убыли — то есть, число умерших превышает число родившихся.

По прогнозам экспертов, в области, однако, вырастет продолжительность жизни. Если на данный момент этот показатель составляет примерно 70,4 лет, то к 2035 году он возрастет до 77,2 лет.