Численность населения Новгородской области постепенно сокращается 

Эксперты Новгородстата обнаружили сокращение численности населения в Новгородской области. По их данным, на начало 2019 года в регионе будет проживать 605,1 тысяч человек, а к 2036 году это число снизится до 563,3 тысяч человек.
Предполагается, что численность населения снижается по причине естественной убыли — то есть, число умерших превышает число родившихся.
По прогнозам экспертов, в области, однако, вырастет продолжительность жизни. Если на данный момент этот показатель составляет примерно 70,4 лет, то к 2035 году он возрастет до 77,2 лет.
«ФедералПресс» ранее писал, что, по мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, россияне стали жить дольше при президентстве Владимира Путина. Глава правительства заявил, что за последние шесть лет продолжительность жизни в России выросла и это говорит о развитости государства.