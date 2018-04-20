Только 32% россиян держат дома средства пожаротушения — опрос

Около 90% респондентов считают, что знают, какие меры нужно принять самостоятельно до приезда пожарных

Только 32% россиян держат дома средства пожаротушения, а около 90% из них уверены, что знают, как нужно вести себя до приезда пожарных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

67% опрошенных заявили, что у них дома нет огнетушителя, песка или каких-либо других специальных противопожарных средств. 1% затруднились с ответом. В Москве и других городах-миллионниках число давших положительный ответ на этот вопрос составило 28% и 24% соответственно. У жителей сел противопожарные средства есть дома чаще — об этом заявили 51% респондентов из указанной категории.

87% россиян ответили, что знают о порядке действий при возгорании до приезда пожарных. 11% сказали, что не знают этого, 1% затруднились с ответом.

Правильный номер пожарных служб известен 78% участников опроса, 17% ответили на этот вопрос неправильно, 5% затруднились с ответом.