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Только 32% россиян держат дома средства пожаротушения — опрос
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Только 32% россиян держат дома средства пожаротушения — опрос 

Аргументы и Факты 22 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Около 90% респондентов считают, что знают, какие меры нужно принять самостоятельно до приезда пожарных
Только 32% россиян держат дома средства пожаротушения, а около 90% из них уверены, что знают, как нужно вести себя до приезда пожарных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
67% опрошенных заявили, что у них дома нет огнетушителя, песка или каких-либо других специальных противопожарных средств. 1% затруднились с ответом. В Москве и других городах-миллионниках число давших положительный ответ на этот вопрос составило 28% и 24% соответственно. У жителей сел противопожарные средства есть дома чаще — об этом заявили 51% респондентов из указанной категории.
87% россиян ответили, что знают о порядке действий при возгорании до приезда пожарных. 11% сказали, что не знают этого, 1% затруднились с ответом.
Правильный номер пожарных служб известен 78% участников опроса, 17% ответили на этот вопрос неправильно, 5% затруднились с ответом.
Опрос «ФОМнибус» проводился 14–15 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ при помощи интервью по месту жительства респондентов. Его участниками стали 1500 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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