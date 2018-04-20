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Челябинцы заявили, что довольны уровнем развития спорта в городе
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Челябинцы заявили, что довольны уровнем развития спорта в городе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Челябинска положительно оценивают развитие физкультуры и спорта в городе. К такому выводу пришли социологи челябинского филиала РАНХиГС, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии опросили 700 жителей из разных районов города. 73,6% респондентов поставили спортивной сфере в Челябинске оценку «скорее хорошо». Так чаще отвечали молодые люди до 30 лет со средним уровнем материальной обеспеченности. А вот мужчины старше 50 лет в большинстве случаев характеризовали ситуацию с развитием физкультуры и спорта как «скорее плохо». Пот этом практически каждый пятый челябинец затруднился ответить на вопрос.
«За последние годы наш регион стал одной из ключевых площадок для проведения серьёзных спортивных мероприятий. Многое сделано для строительства и реконструкции спортивных сооружений, а также для подготовки спортсменов», — резюмировали специалисты РАНХиГС.
Примечательно, что социологи готовили исследование на фоне конфликта между тренерами по восточным единоборствам, родителями воспитанников спортшколы «Конас» и городским управлением спорта. Чтобы защитить руководителя учреждения, горожане выходили на пикет и даже устроили голодовку. Жители выражали претензии к оптимизации спортшкол города. Решить проблему удалось после разговора экспертов ОНФ с губернатором Челябинской области.
Между тем, столица Южного Урала действительно стала площадкой для проведения спортивных соревнований высочайшего уровня. Две недели назад город принимал чемпионат мира по танцам, а вчера открылся юниорский чемпионат мира по хоккею.
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