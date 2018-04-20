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В 8 микрорайоне высадят 50 кустов кизильника
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В 8 микрорайоне высадят 50 кустов кизильника 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
Выбранные зеленоградцами в ходе опроса на «Активном гражданине» зеленые насаждения появятся весной во дворах Старого Крюково.
В Москве продолжается реализация программы «Миллион деревьев». Местоположение и породы деревьев и кустарников выбирают сами горожане в ходе голосования на портале электронных референдумов «активный гражданин».
Согласно результатам недавно завершившегося опроса, в рамках весеннего озеленения Мосприрода высадит на территории Зеленограда 26 деревьев и 400 кустарников, среди которых клены, рябины, липы, дубы, сирень, кизильник и другие.
Следуя пожеланиям жителей Старого Крюково, до окончания весеннего периода во дворе корпуса 847 появится 50 кустов кизильника блестящего.
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