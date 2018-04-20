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Высшее образование — защита от старческой деменции
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Высшее образование — защита от старческой деменции 

Доктис 1 час назад
Люди с высшим образованием имеют меньший риск развития возрастной деменции в старости, выяснили американские ученые.
Команда специалистов университета Южной Каролины проанализировала данные более чем 20 тысяч американцев 65 лет и старше (средний возраст участников составил 75 лет), полученные в ходе двух крупных опросов в 2000 и 2010 годах. Всех участников разделили на четыре группы: не закончившие среднюю школу, со средним образованием, с незаконченным высшим и с полным высшим.
Продолжительность жизни в здравом уме и твердой памяти выросла даже в промежутке между 2000 и 2010 годами. У мужчин и женщин с высшим образованием она увеличилась соответственно на 1,51 года и 1,79 года. Среди тех, кто не осилил даже школьный курс, эта цифра была гораздо меньше: 0,66 года для мужчин и 0,27 года для женщин.
Испытуемые с высшим образованием в большинстве своем сохраняли ясный разум и в возрасте далеко за 80. Люди, не закончившие школу, пребывали в сохранном рассудке примерно до 70+ лет.
«Похоже, что высшее образование дает долгосрочные бонусы, влияя как на когнитивные функции, так и на долгожительство», — заключили авторы исследования.
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