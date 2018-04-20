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Тату с клевером и обои с медведями: какие картинки чаще всего ищут в интернете уфимцы
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Тату с клевером и обои с медведями: какие картинки чаще всего ищут в интернете уфимцы 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Аналитики «Яндекса» посчитали, какие изображения чаще всего ищут пользователи из Уфы. Как оказалось, среди фотографий самыми востребованными оказались фото девушек, на втором месте — стрижки и причёски. В Уфе чаще, чем по России, ищут жён знаменитостей.
Среди татуировок, которые ищут в «Яндекс. Картинках», популярны надписи, волки, розы и узоры. Уфимцы чаще остальных россиян набивают тату с клевером и колибри.
Художник, которого чаще всего искали в поисковике россияне, — Ван Гог. Здесь предпочтения уфимцев и жителей других крупных городов совпадают. Пользователи из Уфы больше, чем остальные россияне, интересуются работами Лутфуллина и Гартмана.
Самые популярные типы обоев на рабочий стол — с изображением пейзажа, гор, птиц, животных и, в частности, медведей.
— Карты чаще всего ищут для учёбы, для того, чтобы спланировать отдых или лучше представить, о чём говорили в новостях. Самые востребованные — карты мира и России. По сравнению с остальными городами в Уфе больше интересуются картами Евразии, СССР и Турции, — рассказали в пресс-службе сервиса.
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