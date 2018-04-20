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В ПФР назвали число пенсионеров, перешагнувших 100-летний рубеж
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В ПФР назвали число пенсионеров, перешагнувших 100-летний рубеж
Говорит Москва
58 минут назад
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По его словам, на начало года в стране было зарегистрировано 4 миллиона 613 тысяч граждан старше 80 лет, из них более 3,5 миллионов — женщины.
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