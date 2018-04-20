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Опрос: Как расходовать курортный сбор? 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В России начинает действовать курортный сбор, а сами курорты уже строят планы, куда направить дополнительные средства. А как, по-вашему, лучше тратить эти деньги?
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