Большинство женщин репродуктивного возраста доверяют свое здоровье специалистам ‐ ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил новое исследование, которое показало актуальный уровень медицинской грамотности россиянок в вопросах женского здоровья.

Согласно данным ВЦИОМ, доля женщин репродуктивного возраста, ежегодно проходящих профилактический осмотр у врача-гинеколога, сохраняется на уровне выше 70%. Сообщается, что в 2018 году более 73% респонденток в возрасте 18–45 лет посетили профессионального медицинского специалиста.

В то же время, пренебрегающие ежегодной профилактикой, сослались на наличие постоянного полового партнера, а также на отсутствие

каких-либо

жалоб на здоровье.

Согласно представленным результатам исследования, 82% опрошенных женщин посещают медицинских специалистов

из-за вопросов о наследственной предрасположенности к различным заболеваниям. Кроме того, почти

две-трети

опрошенных обязательно обратятся к гинекологу при планировании беременности.

Тем не менее, специалисты ВЦИОМ выяснили, что практически поровну мнения разделились по вопросам консультации о методах контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем: 51% — пойдут к врачу, 48% — предпочтут решить проблему самостоятельно.

Сообщается, что за консультацией

из-за проблем с кожей лица, почти каждая вторая участница опроса, в первую очередь, обратится к дерматологу, а каждая пятая — к косметологу. Уточняется, что дерматологов чаще выбирают жительницы средних и малых городов. Женщины, проживающие в городах-миллионниках

предпочитают записываться на прием к косметологам.

В тоже время, только 2% респонденток

из-за появления акне на лице пойдут на консультацию к гинекологу. Сообщается, что всего 12% женщин в таких случаях предпочитают заниматься самолечением.