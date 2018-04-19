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Большинство женщин репродуктивного возраста доверяют свое здоровье специалистам ‐ ВЦИОМ
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Большинство женщин репродуктивного возраста доверяют свое здоровье специалистам ‐ ВЦИОМ 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил новое исследование, которое показало актуальный уровень медицинской грамотности россиянок в вопросах женского здоровья.
Согласно данным ВЦИОМ, доля женщин репродуктивного возраста, ежегодно проходящих профилактический осмотр у  врача-гинеколога, сохраняется на уровне выше 70%. Сообщается, что в 2018 году более 73% респонденток в возрасте 18–45 лет посетили профессионального медицинского специалиста.
В то же время, пренебрегающие ежегодной профилактикой, сослались на наличие постоянного полового партнера, а также на отсутствие
каких-либо
жалоб на здоровье.
Согласно представленным результатам исследования, 82% опрошенных женщин посещают медицинских специалистов
из-за  вопросов о наследственной предрасположенности к различным заболеваниям. Кроме того, почти
две-трети
опрошенных обязательно обратятся к гинекологу при планировании беременности.
Тем не менее, специалисты ВЦИОМ выяснили, что практически поровну мнения разделились по вопросам консультации о методах контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем: 51% — пойдут к врачу, 48% — предпочтут решить проблему самостоятельно.
Сообщается, что за консультацией
из-за  проблем с кожей лица, почти каждая вторая участница опроса, в первую очередь, обратится к дерматологу, а каждая пятая — к косметологу. Уточняется, что дерматологов чаще выбирают жительницы средних и малых городов. Женщины, проживающие в  городах-миллионниках
предпочитают записываться на прием к косметологам.
В тоже время, только 2% респонденток
из-за  появления акне на лице пойдут на консультацию к гинекологу. Сообщается, что всего 12% женщин в таких случаях предпочитают заниматься самолечением.
Специалисты Гарвардского университета выяснили, что регулярное употребление молока может продлить женскую молодость. Все дело, уверяют исследователи, в содержащейся в продукте лактозе — она стимулирует образование новых яйцеклеток.
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