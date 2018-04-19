ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС

Опрашивали как пользователей, так и владельцев контента. В первую категорию вошли исполнители музыкальных произведений, рекламисты, галеристы, во вторую — композиторы, художники, драматурги. Также были проведены экспертные интервью с представителями органов власти.

По словам руководителя Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилла Родина, представители всех вовлеченных сторон отметили плавную положительную динамику развития рынка ИС. Однако при более детальном анализе хорошо видны и расхождения в оценке общей ситуации на рынке: если пользователи настроены скорее умеренно положительно, то среди владельцев контента негативные настроения заметно выше. Но и те, и другие, как показал опрос, единодушны во мнении, что необходимость перемен очевидна. Об этом заявили более 80 процентов опрошенных. Однако в каком направлении, по мнению участников, следует двигаться и как именно должны происходить изменения? В том числе и для искоренения таких наболевших проблем российского рынка ИС, как пиратство и сложность защиты авторских прав. В ходе исследования было проанализировано отношение пользователей и владельцев контента к перспективе внедрения технологии блокчейн в управление интеллектуальной собственностью.