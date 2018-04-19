ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС 

Опрашивали как пользователей, так и владельцев контента. В первую категорию вошли исполнители музыкальных произведений, рекламисты, галеристы, во вторую — композиторы, художники, драматурги. Также были проведены экспертные интервью с представителями органов власти.
По словам руководителя Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилла Родина, представители всех вовлеченных сторон отметили плавную положительную динамику развития рынка ИС. Однако при более детальном анализе хорошо видны и расхождения в оценке общей ситуации на рынке: если пользователи настроены скорее умеренно положительно, то среди владельцев контента негативные настроения заметно выше. Но и те, и другие, как показал опрос, единодушны во мнении, что необходимость перемен очевидна. Об этом заявили более 80 процентов опрошенных. Однако в каком направлении, по мнению участников, следует двигаться и как именно должны происходить изменения? В том числе и для искоренения таких наболевших проблем российского рынка ИС, как пиратство и сложность защиты авторских прав. В ходе исследования было проанализировано отношение пользователей и владельцев контента к перспективе внедрения технологии блокчейн в управление интеллектуальной собственностью.
Как оказалось, в целом кредит доверия к внедрению этой инициативы высок. Большинство участников высказали уверенность, что внедрение блокчейна не только структурирует, но и окажет положительное влияние на рынок в целом. «Любой инновации приходится преодолевать инерцию сложившихся практик, на то она и инновация. В период реформ всегда слышны отдельные голоса или даже целых хор тех, чей привычный уклад жизни меняется, и это нормально. Хотя, повторюсь, в данном конкретном случае уже сам запрос на перемены со стороны рынка очень высок», — отметил Кирилл Родин. По его словам, исследование позволило не просто оценить наличие и масштабы запроса на перемены, но сделало возможным проведение социальной экспертизы направлений дальнейших изменений. «Есть надежда, что с учетом полученных результатов вскоре будут сделаны конкретные управленческие шаги. Но хотя все понимают, что будущее за инновационными технологиями, прогнозы относительно ближайшей перспективы я бы делать поостерегся — оценка эффективности внедрения инноваций и их принятия целевыми аудиториями зависит от множества факторов», — заключил Родин.