Прожиточный минимум в Псковской области вырос более чем на один процент 

Администрация Псковской области установила новый уровень прожиточного минимума в регионе: соответствующий документ подписан 17 апреля подписала и.п. врио губернатора Псковской области Татьяна Баринова. Власти установили величину прожиточного минимума по Псковской области за I квартал 2018 года в расчёте на душу населения — 10 299 рублей (рост на 1,2 процента), для трудоспособного населения — 11 161 рубль (рост на 1 процент), для пенсионеров — 8 513 рублей (рост на 1 процент), для детей — 10 150 рублей (рост на 1,8 процента). Напомним, по итогам IV квартала 2017 года уровень прожиточного минимума в регионе составлял: в расчёте на душу населения — 10 184 рубля, для трудоспособного населения — 11 050 рублей, для пенсионеров — 8 429 рублей, для детей — 9 962 рубля. Снижение в прошлом квартале составило 5,5 процента. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».