Исследование: Чаще всего кредиты рефинансируют офисные работники и врачи

Об этом говорится в новом исследовании портала Рефинансируй.рф, которое есть в распоряжении «РГ».

За последние четыре года средняя ставка по кредитам в рублях на срок от одного года снизилась почти на треть — с 18,31 до 13,52 процента, следует из данных Центрального банка . Это привело к тому, что граждане стали не только чаще брать новые кредиты и микрозаймы, но и рефинансировать старые. Еще более популярно сегодня перекредитование, когда люди берут второй, третий, пятый займы, чтобы погасить предыдущие. По оценке рейтингового агентства Fitch , основанной на данных Национального бюро кредитных историй, доля «перекредитованных» в России заемщиков выросла до 8 процентов. Но если эта манипуляция достаточно рискованная, то рефинансирование не увеличивает количество обязательств перед банками.

Именно поэтому услуга будет стремительно развиваться, прогнозирует директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев . И банки должны быть к этому готовы: ускорять процедуру рефинансирования, предлагать продукты под конкретную группу клиентов. И здесь очень любопытны будут выводы аналитиков портала.

Чаще всего к услуге рефинансирования прибегают офисные работники, выяснили авторы исследования, таких набрался 21 процент в списке профессий. На втором месте представители рабочих профессий (строитель, технолог, инженер и прочие) — таких 13 процентов. А на третьем граждане руководящих должностей — 8 процентов.

Чуть менее популярна услуга у продавцов и товароведов (7 процентов), водителей (6 процентов), представителей сферы образования — воспитателей и педагогов (5 процентов), а также бухгалтеров, экономистов и аналитиков (4 процента). Доля в 3 процента принадлежит медицинским работникам.

Больше всех в России рефинансируют свои кредиты женщины и те, кому не исполнилось сорока лет При этом интересно, что представители IT-сферы, социальные работники, адвокаты и юристы услугой рефинансирования вообще не пользуются.

Специалисты Рефинансируй.рф также выяснили, что погашением прошлых кредитов с помощью оформления нового займа под более низкие проценты или объединения всех более ранних займов в один с пересмотром процентной ставки чаще озабочены женщины, их число на 10 процентов больше, чем мужчин.

При этом возраст клиентов, у которых услуга наиболее востребована, варьируется от 30 до 39 лет, говорится в исследовании. Доля граждан этого возраста составила 36 процентов, чуть менее услуга востребована у россиян в возрасте от 21 до 29 лет (29 процентов) и жителей России в возрасте от 40 до 49 лет (18 процентов).

Меньше всего желающих озаботиться погашением кредита с помощью нового займа среди людей старшего поколения. В возрастной группе от 50 до 59 лет таких только 11 процентов, а среди тех, чей возраст находится в диапазоне от 60 до 69 лет, всего 6 процентов.

"Чаще всего за рефинансированием кредитов и микрозаймов клиенты обращаются либо для погашения кредитов из-за невозможности самостоятельно выполнить обязанности перед кредиторами, либо для удобства и выгоды, чтобы объединить имеющиеся кредиты в один и выплачивать все задолженности одному кредитору", — считает Евгений Аболонин, председатель совета директоров группы компаний «Русмикрофинанс».

И действительно, у большей части клиентов зафиксировано наличие других кредитных обязательств. У 36 процентов клиентов это сумма менее 50 тысяч рублей, у 21 процента от 100 до 500 тысяч рублей. При этом подавляющее число клиентов (44 процента) рассчитывает разобраться с проблемой относительно быстро — оформляет договор на срок от 12 до 23 месяцев на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.