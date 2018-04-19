Исследование: Чаще всего кредиты рефинансируют офисные работники и врачи 

Об этом говорится в новом исследовании портала Рефинансируй.рф, которое есть в распоряжении «РГ».
За последние четыре года средняя ставка по кредитам в рублях на срок от одного года снизилась почти на треть — с 18,31 до 13,52 процента, следует из данных Центрального банка. Это привело к тому, что граждане стали не только чаще брать новые кредиты и микрозаймы, но и рефинансировать старые. Еще более популярно сегодня перекредитование, когда люди берут второй, третий, пятый займы, чтобы погасить предыдущие. По оценке рейтингового агентства Fitch, основанной на данных Национального бюро кредитных историй, доля «перекредитованных» в России заемщиков выросла до 8 процентов. Но если эта манипуляция достаточно рискованная, то рефинансирование не увеличивает количество обязательств перед банками.
Именно поэтому услуга будет стремительно развиваться, прогнозирует директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. И банки должны быть к этому готовы: ускорять процедуру рефинансирования, предлагать продукты под конкретную группу клиентов. И здесь очень любопытны будут выводы аналитиков портала.
Наиболее популярно рефинансирование в Москве и Московской области, 16 процентов всех граждан страны, прибегших к этому способу рассчитаться со старыми долгами, проживает в этом регионе. На втором месте Ленинградская область с показателем 7 процентов, а замыкает тройку рейтинга Калининградская область (5 процентов).
Чаще всего к услуге рефинансирования прибегают офисные работники, выяснили авторы исследования, таких набрался 21 процент в списке профессий. На втором месте представители рабочих профессий (строитель, технолог, инженер и прочие) — таких 13 процентов. А на третьем граждане руководящих должностей — 8 процентов.
Чуть менее популярна услуга у продавцов и товароведов (7 процентов), водителей (6 процентов), представителей сферы образования — воспитателей и педагогов (5 процентов), а также бухгалтеров, экономистов и аналитиков (4 процента). Доля в 3 процента принадлежит медицинским работникам.
Больше всех в России рефинансируют свои кредиты женщины и те, кому не исполнилось сорока лет При этом интересно, что представители IT-сферы, социальные работники, адвокаты и юристы услугой рефинансирования вообще не пользуются.
Специалисты Рефинансируй.рф также выяснили, что погашением прошлых кредитов с помощью оформления нового займа под более низкие проценты или объединения всех более ранних займов в один с пересмотром процентной ставки чаще озабочены женщины, их число на 10 процентов больше, чем мужчин.
При этом возраст клиентов, у которых услуга наиболее востребована, варьируется от 30 до 39 лет, говорится в исследовании. Доля граждан этого возраста составила 36 процентов, чуть менее услуга востребована у россиян в возрасте от 21 до 29 лет (29 процентов) и жителей России в возрасте от 40 до 49 лет (18 процентов).
Меньше всего желающих озаботиться погашением кредита с помощью нового займа среди людей старшего поколения. В возрастной группе от 50 до 59 лет таких только 11 процентов, а среди тех, чей возраст находится в диапазоне от 60 до 69 лет, всего 6 процентов.
"Чаще всего за рефинансированием кредитов и микрозаймов клиенты обращаются либо для погашения кредитов из-за невозможности самостоятельно выполнить обязанности перед кредиторами, либо для удобства и выгоды, чтобы объединить имеющиеся кредиты в один и выплачивать все задолженности одному кредитору", — считает Евгений Аболонин, председатель совета директоров группы компаний «Русмикрофинанс».
И действительно, у большей части клиентов зафиксировано наличие других кредитных обязательств. У 36 процентов клиентов это сумма менее 50 тысяч рублей, у 21 процента от 100 до 500 тысяч рублей. При этом подавляющее число клиентов (44 процента) рассчитывает разобраться с проблемой относительно быстро — оформляет договор на срок от 12 до 23 месяцев на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.