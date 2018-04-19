Золотарев: Ненависть к власти сильнее компромата на Тимошенко

Вчера до ночи «френды» интересовались социологией которая делалась по заказу Банковой. Отчета не видел, но человеку, который говорил про грустные для Петра Алексеевича Порошенко , тенденции я доверяю как профессионалу. Вопрос не в конкретных цифрах, а в определенно обозначившихся тенденциях.

Проблема нынешней социологии эпохи «нечуваної свободи слова» в зашкаливающем «коэффициэнте лжи» около 50% респондентов сразу же отправляют интервьюеров в пешеходное эротическое путешествие. Поэтому выйти на более-менее достоверную картину можно только используя сочетание количественных и качественных методов социологии.

С результатами таких исследований удалось ознакомиться, причем разные соцкоманды пришли к во многом схожим выводам. Происходит мифологизация фигуры Тимошенко как альтернативы Порошенко. Общественное мнение начинает приписывать Тимошенко то, что она не говорила и намерения которые она нигде не заявляла. Например, что Тимошенко закончит войну и договорится с Путиным.