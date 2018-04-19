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Золотарев: Ненависть к власти сильнее компромата на Тимошенко
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Золотарев: Ненависть к власти сильнее компромата на Тимошенко 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Вчера до ночи «френды» интересовались социологией которая делалась по заказу Банковой. Отчета не видел, но человеку, который говорил про грустные для Петра Алексеевича Порошенко, тенденции я доверяю как профессионалу. Вопрос не в конкретных цифрах, а в определенно обозначившихся тенденциях.
Проблема нынешней социологии эпохи «нечуваної свободи слова» в зашкаливающем «коэффициэнте лжи» около 50% респондентов сразу же отправляют интервьюеров в пешеходное эротическое путешествие. Поэтому выйти на более-менее достоверную картину можно только используя сочетание количественных и качественных методов социологии.
С результатами таких исследований удалось ознакомиться, причем разные соцкоманды пришли к во многом схожим выводам. Происходит мифологизация фигуры Тимошенко как альтернативы Порошенко. Общественное мнение начинает приписывать Тимошенко то, что она не говорила и намерения которые она нигде не заявляла. Например, что Тимошенко закончит войну и договорится с Путиным.
Наблюдается электоральный крах картельной партии власти — БПП и «Народного фронта». Ненависть к власти оказывается сильнее компромата и имеющегося негатива к Тимошенко. Опросы выявил переломный момент: отныне Тимошенко чаще всего называют, как самого вероятного следующего Президента Украины. Еще полгода назад общественное мнение было убеждено в перспективе переизбрания действующего Петра Порошенко, несмотря на большой антирейтинг. За год до выборов технологически власти нечего предложить кроме сетевой скупки голосов, использования административного и силового ресурса.
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