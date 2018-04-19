Комитет по труду назвал средние зарплаты псковских работников социальной сферы на начало апреля 

Администрация Псковской области подведёт итоги исполнения майских указов президента по зарплатам работников соцсферы, обсуждение пройдёт в рамках видеоконференцсвязи первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. По информации комитета по труду и занятости администрации Псковской области, по зарплатам дошкольных работников в целом норматив по Псковской области перевыполнен на 1,2 процента: средняя зарплата в этой категории составила 20 495 рублей. Лидерами среди муниципалитетов стали Островский район (21 679 рублей, +7 процентов к нормативу), Гдовский район (20 854 рубля, +3 процента) и Псков (20 645 рублей, +1,9 процента). Не выполнил норматив только один муниципалитет — Куньинский район, отклонение от плана составило 0,1 процента. По зарплатам работников общеобразовательных учреждений в целом норматив по Псковской области перевыполнен на 0,7 процента. Лидерами среди муниципалитетов стали Псковский район (24 151 рубль, +4,3 процента к нормативу), Псков (24 232 рубля, +1,4 процента) и Новоржевский район (23 544 рубля, +1,7 процента). Не выполнили норматив три муниципалитета — Островский район (23 133 рубля, -0,1 процента к нормативу), Печорский район (22 843 рубля, -1,4 процента) и Куньинский район (21 756 рублей, -6 процентов). По зарплатам работников учреждений дополнительного образования в целом норматив по Псковской области недовыполнен на 0,3 процента. Выполнили норматив только три муниципалитета: Псков (24 232 рубля, +0,5 процента к нормативу), Псковский район (24 194 рубля, +0,4 процента) и Красногородский район (24 121 рубль, соответствует плану). Наихудшие результаты показали Бежаницкий район (23 605 рублей, -2,1 процента к нормативу), Локнянский район (23 360 рублей, -3,1 процента) и Куньинский район (23 350 рублей, -3,1 процента). По зарплатам учителей школ в целом норматив по Псковской области недовыполнен на 1,2 процента. Здесь норматив также выполнили всего три муниципалитета: Псковский район (24 574 рубля, +1,9 процента к нормативу), Псков (24 218 рублей, +0,5 процента) и Себежский район (24 110 рублей, соответствует нормативу). Наихудшие результаты показали Палкинский район (22 890 рублей, -5,1 процента к нормативу), Дновский район (22 856 рублей, -5,2 процента) и Куньинский район (22 126 рублей, -9,2 процента). По зарплатам работников сферы культуры норматив выполнили все муниципалитеты. В целом норматив по Псковской области перевыполнен на 0,6 процента. Лидерами среди муниципалитетов стали Стругокрасненский район (23 888 рубля, +3,2 процента к нормативу), Псков (23 663 рубля, +2,2 процента) и Себежский район (23 449 рублей, +1,3 процента). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».