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Комитет по труду назвал средние зарплаты псковских работников социальной сферы на начало апреля
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Комитет по труду назвал средние зарплаты псковских работников социальной сферы на начало апреля 

Псковская губерния 46 минут назад
Администрация Псковской области подведёт итоги исполнения майских указов президента по зарплатам работников соцсферы, обсуждение пройдёт в рамках видеоконференцсвязи первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам. По информации комитета по труду и занятости администрации Псковской области, по зарплатам дошкольных работников в целом норматив по Псковской области перевыполнен на 1,2 процента: средняя зарплата в этой категории составила 20 495 рублей. Лидерами среди муниципалитетов стали Островский район (21 679 рублей, +7 процентов к нормативу), Гдовский район (20 854 рубля, +3 процента) и Псков (20 645 рублей, +1,9 процента). Не выполнил норматив только один муниципалитет — Куньинский район, отклонение от плана составило 0,1 процента. По зарплатам работников общеобразовательных учреждений в целом норматив по Псковской области перевыполнен на 0,7 процента. Лидерами среди муниципалитетов стали Псковский район (24 151 рубль, +4,3 процента к нормативу), Псков (24 232 рубля, +1,4 процента) и Новоржевский район (23 544 рубля, +1,7 процента). Не выполнили норматив три муниципалитета — Островский район (23 133 рубля, -0,1 процента к нормативу), Печорский район (22 843 рубля, -1,4 процента) и Куньинский район (21 756 рублей, -6 процентов). По зарплатам работников учреждений дополнительного образования в целом норматив по Псковской области недовыполнен на 0,3 процента. Выполнили норматив только три муниципалитета: Псков (24 232 рубля, +0,5 процента к нормативу), Псковский район (24 194 рубля, +0,4 процента) и Красногородский район (24 121 рубль, соответствует плану). Наихудшие результаты показали Бежаницкий район (23 605 рублей, -2,1 процента к нормативу), Локнянский район (23 360 рублей, -3,1 процента) и Куньинский район (23 350 рублей, -3,1 процента). По зарплатам учителей школ в целом норматив по Псковской области недовыполнен на 1,2 процента. Здесь норматив также выполнили всего три муниципалитета: Псковский район (24 574 рубля, +1,9 процента к нормативу), Псков (24 218 рублей, +0,5 процента) и Себежский район (24 110 рублей, соответствует нормативу). Наихудшие результаты показали Палкинский район (22 890 рублей, -5,1 процента к нормативу), Дновский район (22 856 рублей, -5,2 процента) и Куньинский район (22 126 рублей, -9,2 процента). По зарплатам работников сферы культуры норматив выполнили все муниципалитеты. В целом норматив по Псковской области перевыполнен на 0,6 процента. Лидерами среди муниципалитетов стали Стругокрасненский район (23 888 рубля, +3,2 процента к нормативу), Псков (23 663 рубля, +2,2 процента) и Себежский район (23 449 рублей, +1,3 процента). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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