Специалисты минобразования Ставрополья впервые опросили мам и пап школьников по самым актуальным вопросам, сообщили STAV.AIF.RU в правительстве края.
46,6% опрошенных считают, что в каждом учебном заведении должна быть своя форма.
Более 33% полагают, что трудовое воспитание дети должны получать на летней практике.
По поводу того, заставлять ли учеников проходить тестирование на наркотики, мнения разделились почти поровну.
44,6% — против любых принудительных тестов, а почти 44% опрошенных полагают, что это необходимо делать.
Отвечая на актуальный вопрос об обеспечении безопасности в школах, родители выбрали два самых, на их взгляд, эффективных способа: пропускной режим и видеокамеры.
90% ставропольских мам и пап высказались за то, чтобы их отпрыски учились 5 дней в неделю, а 85% — за дополнительные февральские каникулы.