На Ставрополье большинство родителей — за пятидневную учебную неделю

Специалисты минобразования Ставрополья впервые опросили мам и пап школьников по самым актуальным вопросам, сообщили STAV.AIF.RU в правительстве края.

46,6% опрошенных считают, что в каждом учебном заведении должна быть своя форма.

Более 33% полагают, что трудовое воспитание дети должны получать на летней практике.

По поводу того, заставлять ли учеников проходить тестирование на наркотики, мнения разделились почти поровну.

44,6% — против любых принудительных тестов, а почти 44% опрошенных полагают, что это необходимо делать.

Отвечая на актуальный вопрос об обеспечении безопасности в школах, родители выбрали два самых, на их взгляд, эффективных способа: пропускной режим и видеокамеры.

90% ставропольских мам и пап высказались за то, чтобы их отпрыски учились 5 дней в неделю, а 85% — за дополнительные февральские каникулы.