Более 70% российских женщин ежегодно проходят профилактический осмотр у гинеколога

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Около 73% российских женщин репродуктивного возраста посещают кабинет врача акушера— гинеколога каждый год для профилактических осмотров, а пятая часть не может этого делать ежегодно из-за тяжелого материального положения. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс женского здоровья „Гедеон Рихтер“-2018», которые были представлены в четверг в пресс-центре ТАСС.

Как рассказала руководитель исследовательских проектов, консультант Практики социальных и коммуникационных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Екатерина Юшкина, данный опрос был проведен среди женщин репродуктивного возраста от 18 до 45 лет, всего в нем участвовало 1,2 тыс. респондентов со всех уголков России . По ее словам, статистическая ошибка — 2,8%.

"По заявлению наших респондентов, 73% стараются, проходят, либо делают все возможное, чтобы проходить ежегодные профилактические осмотры", — сообщила она. Пятая часть опрошенных, по ее словам, не имеют возможности проходит медосмотры ежегодно в связи с плохим материальным положением.

Наиболее частые причины обращения к врачу — это консультация из-за наследственной предрасположенности к тому или иному заболеванию, ухудшение самочувствия, заболевания мочеполовой системы и получение информации о методах контрацепции.

Тренд на профилактику

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Российской медицинской академии последипломного образования, профессор Наталья Подзолкова обратила внимание на ряд положительных моментов в представленном опросе. Во-первых, это увеличение количества женщин, которые приходят к врачу для того, чтобы предупредить заболевание.

"Мне понравились те цифры, которые сегодня здесь прозвучали. Первый момент — это увеличилось количество женщин, которые приходят на консультацию к врачу, в частности, к гинекологу, по поводу наследственной предрасположенности. Это глобальная подвижка, которая существует сегодня во всем мире", — сказала она.

Второе — это достаточно обнадеживающие цифры по количеству женщин, которые ежегодно посещают кабинет акушера-гинеколога. Это связано двумя основными причинами, полагает Подзолкова. Сейчас многие работодатели при приеме на работу требуют от сотрудников справки об отсутствии заболеваний. И вторая причина — это развитие добровольного медицинского страхования, что делает медуслуги более доступными для граждан, считает профессор.