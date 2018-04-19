Россия обладает всеми возможностям войти в клуб стран с продолжительностью жизни более 80 лет, заявил 19 апреля глава правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов на V Всероссийском съезде гериатров и геронтологов.
— заявил Дроздов.
По его словам, продолжительность жизни в России в начале 2000-х годов была 63−64 года, при этом у мужчин — чуть больше 60 лет. С тех пор продолжительность жизни в России выросла на семь лет.
— добавил он.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста уже назрело и по этому вопросу необходимо определяться. По его словам, в стране уже другая продолжительность жизни сейчас, чем когда устанавливался пенсионный возраст.
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