«Задача — 80 плюс»: ПФР считает возможным увеличить продолжительность жизни

— заявил Дроздов.

По его словам, продолжительность жизни в России в начале 2000-х годов была 63−64 года, при этом у мужчин — чуть больше 60 лет. С тех пор продолжительность жизни в России выросла на семь лет.

— добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста уже назрело и по этому вопросу необходимо определяться. По его словам, в стране уже другая продолжительность жизни сейчас, чем когда устанавливался пенсионный возраст.

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