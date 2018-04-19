ПФР: россияне могут жить до 80-ти

Средняя продолжительность жизни россиян может достигать 80 лет. Об этом заявили представители Пенсионного Фонда на Всероссийском съезде гериатров и геронтологов.

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По мнению чиновников, наша страна способна в скором будущем вступить в клуб стран «80+».

ПФР напомнил, что ещё в начале 2000-х средняя продолжительность жизни не превышала 63 лет. У мужчин показатели были ещё более неприятными — 59-61 год.

Всего за пятнадцать лет государству удалось поднять продолжительность жизни на 7 лет. В прошлом году чиновники зафиксировали исторический рекорд: 72,7 года. Столько россияне не жили никогда.

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