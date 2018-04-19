Каждому пятому россиянину не хватает общения

80% работников российских компаний не испытывают нехватку общения. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», для Аналитического центра "АльфаСтрахование" , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Большая часть сотрудников 95 крупных российских компаний довольна количеством нерабочего общения. Для взаимодействия с друзьями и знакомыми 93,4% респондентов используют соцсети, электронную почту и мессенджеры. 79,7% регулярно разговаривают по телефону, 53,2% хотя бы раз в две-три недели встречаются с друзьями. 2,5% и вовсе пишут письма на бумаге и отправляют открытки.

15,4% опрошенных настолько перегружены общением на работе, что рады дням без взаимодействия с людьми (помимо членов семьи). Еще 21,7% признались, что время от времени чувствуют себя некомфортно и одиноко из-за нехватки общения.

По данным ВЦИОМ, для борьбы с одиночеством 44% россиян общаются с друзьями и родными, 28% смотрят фильмы, читают книги, играют в компьютер. Еще 22% назвали «таблеткой от одиночества» хобби и увлечения (курсы, спорт, общение в интернете, взаимодействие с домашними животными), 2% вспомнили про алкоголь.

93% жителей России уверяют, что не чувствуют себя одинокими, при этом 41% респондентов считают, что одиноких людей становится больше. Существует мнение, что не у всех жителей крупных городов социальная изоляция вызывает чувство одиночества. Есть те, кто уделяет больше внимания саморазвитию, карьере и творчеству, чем детям, семье и друзьям.

Между тем одиночество способно подорвать здоровье. Группа ученых из Университета Бригама Янга выяснила, что уединенное проживание увеличивает вероятность ранней смерти на 32%, социальная изоляция — на 29%, ощущение одиночества — на 26%. Эти данные стали результатом семилетних исследований, затронувших 3,4 миллиона человек по всему миру, чей средний возраст составлял 66 лет.

"Согласно исследованию профессора психиатрии Университета Калифорнии Абрахама Палмера, периодически возникающее ощущение одиночества в 14-27% случаев обусловлено генетически и передается вместе с некоторыми чертами характера от родителей. Мы рады, что сотрудники опрошенных нами компаний в большинстве своем не испытывают нехватку общения и не ощущают себя одинокими, ведь это чувство способно отрицательно повлиять как на психическое, так и на физическое здоровье. К различным жизненным обстоятельствам можно относиться по-разному и многим одиночество даже нравится. Однако тем, кто живет один, рабочие мероприятия, во время которых человек чувствует себя частью команды, идут на пользу. «АльфаСтрахование» активно внедряет программы улучшения здоровья персонала и проводит различные мероприятия, укрепляющие их физическое и ментальное состояние", — отметил директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин