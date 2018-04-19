Аналитики ЦБ допустили повышение равновесной ключевой ставки из-за санкций

Равновесный уровень ключевой ставки возрастет, если рост российской риск-премии на фоне новых санкций окажется устойчивым, считают авторы апрельского бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды».

Это означает уменьшение потенциала дальнейшего снижения ключевой ставки, которая с конца марта составляет 7,25 процента.

В результате нового пакета американских санкций российская риск-премия менее чем за месяц выросла на 50 базисных пунктов.

Еще до введения этих санкций глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что равновесный (характерный для нейтральной денежно-кредитной политики) уровень ключевой ставки будет достигнут в этом году.

Она также подтвердила прежние оценки его диапазона (6-7 процентов).