Ещё
Аналитики ЦБ допустили повышение равновесной ключевой ставки из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитики ЦБ допустили повышение равновесной ключевой ставки из-за санкций 

Российская Газета 1 час назад
Равновесный уровень ключевой ставки возрастет, если рост российской риск-премии на фоне новых санкций окажется устойчивым, считают авторы апрельского бюллетеня Банка России «О чем говорят тренды».
Это означает уменьшение потенциала дальнейшего снижения ключевой ставки, которая с конца марта составляет 7,25 процента.
В результате нового пакета американских санкций российская риск-премия менее чем за месяц выросла на 50 базисных пунктов.
Еще до введения этих санкций глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что равновесный (характерный для нейтральной денежно-кредитной политики) уровень ключевой ставки будет достигнут в этом году.
Она также подтвердила прежние оценки его диапазона (6-7 процентов).
Нейтральная ключевая ставка складывается из целевой инфляции (4 процента), реальных ставок в США (около 1,5 процента) и премии для инвесторов за страновой риск на Россию (около 1,5 процента, по данным Bloomberg).
Российская Газета: последние новости
ФОМ: Работу Путина на посту оценивают как хорошую 80% россиян Правила вызова в армию могут изменить Китайский постпред в ООН призвал стороны сирийского конфликта к диалогу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии64
В Москве загорелся ТЦ23
РФ потребовала от США компенсаций88
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии79
Центральная Россия покроется снегом16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение